Відома балерина Анастасія Волочкова відзначилася черговими кадрами під час відпустки в Туреччині

Так, кожен день Волочкова розповідає з початку своєї відпустки з таємним коханцем, як веселиться на морі, насолоджується відпочинком і чим харчується два рази в день. При цьому не так давно Волочкова похвалилася бесідами з молодими гімнастками і навіть дала маленькій дівчинці урок на індивідуальному занятті, в черговий раз відзначившись.

Цього разу вона засвітилася разом з відомими російськими артистами і навіть заявила, що вони встигли подружитися. Примітно, що виглядала Анастасія не зовсім вдало - обвислі груди в мереживній бежевій сукні з глибоким декольте виглядала вельми невдало. Щоб приховати недоліки, Волочковій довелося прибрати можливість коментування поста.

"Найбільш зворушливі зустрічі з артистами зазвичай відбуваються в гримерках.😊 Це велика довіра-запросити в святу святих артиста, де панує незвичайна атмосфера..🙏 Хвилювання, творчого безладу, молитов, часто безладно розташованої косметики, костюмів.

Вчора після концерту Artik&Asti в нашому готелі в Кемері ми так душевно зустрілися в гримерці з Ганною і Артемом і з їхніми сім'ями!🙏 😊 Так приємно, що хлопці запросили!🙏 Взагалі здорово зустрічати співвітчизників за кордоном, а артистів-ще більше!😊 Прекрасні позитивні добрі Анечка і Артем.😊 Я з великою повагою ставлюся до їх творчості.🙏 👍 Ми подружилися.😊», - написала Анастасія.

Кілька днів тому Волочкова розповіла, що вона разом зі своїм таємним коханцем вирушила у відпустку до Туреччини, причому відпочивати вона планує в найкрутішому готелі країни. В Анталії Волочкова заявила, що зупинилася в п'ятизірковому готелі «Rixos Sungate», який надає індивідуальні вілли з джакузі площею 120 квадратних метрів.

Кожен раз вранці Анастасія демонструє, як купається в морі, веселиться з коханцем, особистість якого так і не розкрила, а ще хвалиться подарунками від нього.

"На пляжі в морі я проводжу максимальну кількість часу. Багато плаваю. І йдемо останніми, коли стемніє..🐣 Їм я два рази в день. Вдень шпинат на пару з невеликою кількістю тертого сиру і оливкового масла. Без солі. Іноді ще два варених некруто яйця. 🐣 А ввечері теж шпинат і салатні листя.🥬 Тут в Туреччині вони такі смачні! І так красиво мені їх тут подають! Зі стразами.😊 😉 (у другій карусельці) Ібрагім, головна людина тут по ресторанному сервісу і його колеги не перестають дивувати.🙏» - розповіла Волочкова про свій раціон.

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