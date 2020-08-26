Розкрито подробиці чергового скандалу, в який вляпався Нацбанк України
Про це пише Politeka.net.
Так, держрегулятор звинуватили в непрофесіоналізмі і використанні невідповідних шрифтів на купюрах.
На це звернув увагу Розробник шрифтів і активіст Богдан Гдаль.
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Зокрема, на купонокарбованцях 90-х років експерт виявив, що напис "купон" зроблений шрифтом Playboy 1975-го року.
"Це до теми непрофесіоналізму при використанні шрифтів національної валюти різних часів. На жаль, єдиним позитивним винятком на цьому тлі включаючи нинішні свіжі зразки є лише роботи Бориса Максимова на гривнях першої редакції", - написав Гдаль у своєму Facebook.
Фахівець також згадав минулий скандал, коли Нацбанк звинуватили у використанні піратських шрифтів на банкнотах номіналом 1000 гривень, в результаті якого керівництву регулятора довелося виправдовуватися перед українцями.
"Нагадаю, дещо раніше вдалося виявити піратські шрифти на гривнях останнього зразка, зокрема 1000 гривень. Нацбанк змушений був виправдовуватися, але так і не визнав свою помилку. Обіцяючи при цьому змінити підхід до створення гривень вже в нових редакціях", - додав Гдаль у своєму мікроблозі Facebook.
Раніше ми повідомляли, що українці незадоволені оновленими грошима і вимагають від НБУ припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень.
Відповідну умову містить петиція, яка з'явилася на сайті президента.
У зверненні наголошується, що монети тільки створюють додаткові незручності при їх використанні.
"Нові монети створюють непотрібні незручності в житті громадян, вносять дискомфорт при здійсненні фінансових операцій. Також нові монети є поштовхом до інфляції та знецінення грошей...",- йдеться в тексті петиції.
В НБУ виправдалися за чеканку нових монет і заявили, що монети все ж відрізняються за розміром і вагою, а також мають різні зображення видатних українців. Вище перераховані характеристики повинні допомогти українцям розрізняти їх.
Нагадавши, українці стрімко втрачають гроші, термінова Заява НБУ
Як повідомляла Politeka, Нацбанку поставили умову, скандал з грошима набирає обертів
Також Politeka писала, що введення нових 5 і 10 гривень обернулося скандалом, Нацбанк терміново втрутився