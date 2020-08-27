Популярна турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією Кім Кардашьян, зачарувала красою в обтягуючій сукні

Як передає Politeka.net, свіже фото красуні з'явилося у неї в Instagram. Дівчина була одягнена в щільне біле плаття, яке підкреслило її видатні форми. У сукні не було бретелей, тому тендітні плечі красуні і зона декольте залишилися оголеними. Дівчина вигнулася в пікантній позі, випнувши вперед свої апетитні груди, і виставивши в іншу - свою неосяжну «п'яту точку».

"Я так схвильована шармом цього місяця", - підписала знімок зірка.

За кілька годин пост моделі зібрав понад 2 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"У тебе найкрасивіші очі", "Королева королев", "Східна красуня", "шалено красива","така красива, чудова, дивовижна і ідеальна", "благородна і чарівна богиня", "досить красивий ангел!", "Ти як і раніше виглядаєш так приголомшливо красиво, приголомшливо чудово і приголомшливо мило, як завжди", "мій ангел, так хороша", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі не змогла приховати свої «наливні яблучка» в занадто короткій маєчці. Дівчина похвалилася фігурою в пікантному образі, надівши дуже короткий топ, який ледь зможе утримати її груди.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі розбурхала кадрами з душу:"Hamam Day".

Як повідомляла Politeka, Гюль Бахарі подражнила пружними формами в тісному рожевому латексі:"Краща лялечка Барбі".

Також Politeka писала, що Гюль Бахарі ледве втиснула свій "персик" у вузький спортивний костюм:"кішечка на полюванні".