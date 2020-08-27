Популярная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Ким Кардашьян, очаровала красотой в обтягивающем платье
Как передает Politeka.net, свежее фото красотки появилось у нее в Инстаграм. Девушка была одета в плотное белое платье, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. У платья не было бретелей, поэтому хрупкие плечи красотки и зона декольте остались обнаженными. Девушка выгнулась в пикантной позе, выпятив вперед свою аппетитную грудь, и оттопырив необъятную «пятую точку».
«Я так взволнована шармом этого месяца», - подписала снимок звезда.
За несколько часов пост модели собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«У тебя самые красивые глаза», «Королева королев», «Восточная красавица», «Безумно красивая», «Такая красивая, великолепная, чудесная и идеальная», «Благородная и очаровательная богиня», «Довольно красивый ангел!», «Ты по-прежнему выглядишь так потрясающе красиво, потрясающе великолепно и потрясающе мило, как всегда», «Мой ангел, так хороша», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Гюль Бахари не смогла скрыть свои «наливные яблочки» в слишком короткой маечке. Девушка похвасталась фигурой в пикантном образе, надев очень короткий топ, который едва смогу удержать ее грудь.
Напомним, что Гюль Бахари взбудоражила кадрами из душа: "Hamam Day".
Как сообщала Politeka, Гюль Бахари подразнила упругими формами в тесном розовом латексе: "Лучшая куколка Барби".
Также Politeka писала, что Гюль Бахари еле втиснула свой "персик" в узкий спортивный костюм: "Кошечка на охоте".