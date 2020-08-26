Знаменита українська співачка Настя Каменських спантеличила новим фото

Як передає Politeka.net, новим фото артистка поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

"Прокинутися рано вранці і вийти зустрічати ще літній і ще теплий Світанок 🌅 у серпні запах ранку, природа і її фарби-чарівні✨», - написала співачка.

На фото Каменських позує на Фолі невеликої водойми. Вона одягнена в чорний топ, лосини і кросссовкі. Обтягуючий одяг підкреслює форми співачки.

Фолловери захоплюються красою і бадьорістю улюбленої зірки.

"Без мейка така красива свіжа і природна", "Красоточка», «ти дуже красива чудова співачка», «яка красуня👏 👏 👏», «найкраща», «Настя ви просто супер», "крутишка", - пишуть в мережі.

Разом з тим, у когось дивлячись на Каменських виникло питання про те, чи не знаходиться вона в положенні. Відзначимо, лосини на співачці мають досить високу посадку і частково приховують живіт.

"Настя, ти правда вагітна?",- запитали в коментарях. Це питання зірка вважала за краще залишити без відповіді.

Зазначимо, раніше сама Каменських зізнавалася, що вже готова стати мамою. Будучи ведучою шоу " Розсміши коміка. Діти", вона розповідала, що відчуває себе комфортно поруч з дітьми, адже вони заряджають позитивною енергією.

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