Знаменитая украинская певица Настя Каменских озадачила новым фото

Как передает Politeka.net, новым фото артистка поделилась со своими подписчиками в Инстаграм.

«Проснуться рано утром и выйти встречать еще летний и еще теплый рассвет 🌅 В августе запах утра, природа и ее краски - волшебные✨», - написала певица.

На фото Каменских позирует на фоле небольшого водоема. Она одета в черный топ, лосины и кросссовки. Обтягивающая одежда подчеркивает формы певицы.

Фолловеры восхищаются красотой и бодростью любимой звезды.

«Без мейка такая красивая свежая и природная», «Красоточка», «Ты очень красивая восхитительная певица», «Какая красотка👏👏👏», «Самая лучшая», «Настя Вы просто супер», «Крутышка», - пишут в Сети.

Вместе с тем, у кого-то глядя на Каменских возник вопрос о том, не находится ли она в положении. Отметим, лосины на певице имеют довольно высокую посадку и частично скрывают живот.

«Настя, ты правда беременна?», - спросили в комментариях. Этот вопрос звезда предпочла оставить без ответа.

Отметим, ранее сама Каменских признавалась, что уже готова стать мамой. Будучи ведущей шоу «Рассмеши комика. Дети», она рассказывала, что чувствует себя комфортно рядом с детьми, ведь они заряжают позитивной энергией.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

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