Доля зіграла злий жарт з актрисою і зіркою "Кварталу 95" Оленою Кравець

Про це пише Politeka.net.

Вчора стало відомо про те, що зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець заразилася китайським вірусом. Цю інформацію підтвердив її колега Євген Кошовий.

«За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат, так що в найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії-ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів - негативні», - відверто розповів шоумен.

А ще кілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що нардеп і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко також заразилася уханьским вірусом.

На даний момент політик знаходиться в критичному стані. Як розповів її колега по фракції Вадим Івченко, у Юлії Тимошенко висока температура, але її не підключали до апарату ШВЛ.

"Те, що вона підключена до апарату-це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона приймає всі відповідні протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші пристосування, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу", – додав парламентарій.

Тому можна говорити про фатальний збіг, оскільки актриса Олена Кравець вже більше 10 років грає в номерах "Кварталу 95" саме Юлію Тимошенко, через що, можливо, доля вирішила її покарати.

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