Судьба сыграла злую шутку с актрисой и звездой "Квартала 95" Еленой Кравец

Об этом пишет Politeka.net.

Вчера стало известно о том, что звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец заразилась китайским вирусом. Эту информацию подтвердил ее коллега Евгений Кошевой.

«За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов - негативные», - откровенно рассказал шоумен.

А еще несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что нардеп и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также заразилась уханьским вирусом.

На данный момент политик находится в критическом состоянии. Как рассказал ее коллега по фракции Вадим Ивченко, у Юлии Тимошенко высокая температура, но ее не подключали к аппарату ИВЛ.

"То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие прочие приспособления, которые нужно применять в соответствии с протоколом", – добавил парламентарий.

Поэтому можно говорить о роковом совпадении, поскольку актриса Елена Кравец уже более 10 лет играет в номерах "Квартала 95" именно Юлию Тимошенко, из-за чего, возможно, судьба решила ее наказать.

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