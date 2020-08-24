Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, спокусила формами на яхті

Зірка прокотилася з вітерцем, не забувши записати відео-селфі, пише Politeka.net. Відомо, що красуня ніколи не упускає подібної можливості і показує свої розкішні форми.

Зірка постала в спокусливому міні-бікіні, яке натягнулося на величезних грудях. Товсті бретельки вп'ялися в тіло через тяжкість принад.

Тонка бретелька між двома клаптиками тканини надавала якоїсь пікантності образу.

Красуня позувала у великих окулярах і дивилася в камеру крізь них. Також вона посміхалася, як заводна лапочка.

Зірка розпустила волосся, яке моментально розвіяв вітер.

Селфі вийшли дуже гарячими, завдяки формам і грайливому настрою зірки. На жаль, кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, зірці написали масу приємних повідомлень в особистому листуванні.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в короткій білій сукні на тонюсеньких бретельках. Великий бюст "розвалився" під тканиною з рюшами.

Величезне декольте зробило образ неймовірно пікантним. Не можна не помітити, як груди були занадто великі для такого величезного вирізу.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко приміряла біле бікіні з леопардовим принтом, зробивши її образ досить оригінальним.

Бікіні було на розмір менше, щоб підкреслити груди, які не змогли поміститися в тісний ліф. Також не можна не звернути уваги на тонку талію, на якій ледь помітні тонкі лямочки нижньої частини купальника.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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