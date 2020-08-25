Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, підкорила видом в стильному синьому бікіні

Так, цього разу молода красуня похвалилася сонячним фото, зробленим під час відпочинку на природі. Позуючи на тлі зеленого листя, засмагла модель виглядала вельми привабливо в синьому бікіні.

Настя є рекламним представником нижньої білизни і купальників відомого бренду, тому в її профілі є досить багато різних провокативних кадрів. Завдяки своїм пишним формам і тонкій талії дівчина завжди епатує публіку по-різному.

При цьому Настя дуже др. показує кадри, на яких вона приміряє свромние наряди. Відкриті сукні, прозорі бікіні і тонкі лосини - все це є в її гардеробі, тому і купальники, як правило, вельми сміливі.

У цей раз модель вибрала бікіні насичено-синього відтінку на завязочках-шнурівці на грудях і стегнах, тут же спокусивши шанувальників:

"Це реально пікантно«," потрапити до Флориди б, "Loveee u❤️❤️❤️❤️», «о да Бебі", "Ммм така фігуриста" « "це дуже гаряче«," Мед😙 🔥 🔥, » «Малятко спокушає❤", "соковите тіло богині", "Q belleza de mujer sexy«," Супер! ❤ ", "Прекрасний вид«,» млію від цього виду«," Ох, які сідниці!""Я б одягла на ляльку колечко!«, "Чудова картинка«,» чудово, дико красиво«,» що ти робиш пальцями", - пишуть користувачі.

На фан-сторінках зірки, а також в її профілі в Instagram є безліч кадрів з відпочинку. Анастасія любить показувати себе в найспекотніших образах, демонструвати сміливі бікіні і захоплювати формами, якими дуже пишається.

На предствленном кадрі Анастасії вдалося убити мережу стильним купальником, ледь прикриває її гідності і спокусливо спадає з її плечей. При цьому Квітко в черговий раз зробила акцент на пружних сідницях, виставивши ті напоказ і обернувшись спиною до камери.

Як відомо, він пишається фігурою, яка далека від досконалості і навіть відмовляється худнути, щоб відповідати модельним стандартам.

"просто розкішна дівчина",» не витримав напруги, що за купальник«,» Ваше бажання для мене закон«,» Боже мій, я хотів би бути піском «» я просто хочу, щоб ти подивилася на мене«,» сяюча, як приємно бачити тебе такою чарівною😘 🌹«,» симпатичний Топ, створена спокушати«,»Я хотів би такий, але спереду...".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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