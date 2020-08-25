Популярна Instagram-модель Анастасія Квітко показала свою фігуристу подругу в сміливому купальнику-бікіні
Красуня, яка прославилася в мережі як "російська Кардашьян", поділилася спекотними знімками своєї колеги в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Моделлю, яка позує на фото виявилася фігуриста блондинка Лейсі Кей Сомерс. Дівчина продемонструвала своє розкішне тіло в двох різних купальниках. Так, на першому фото вона позує перед камерою в крихітному бікіні, який ледь приховує її об'ємні груди.
На другому знімку Лейсі повернулася до камери спиною, засвітивши свої вражаючі сідниці в злитому червоному купальнику. Форми красуні явно нікого не зможуть залишити байдужим.
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Шанувальники Квітко не змогли пройти повз і тут же засипали її подругу лайками і захопленими коментарями.
Раніше ми писали, що Квітко похвалилася сонячним фото, зробленим під час відпочинку на природі. Позуючи на тлі зеленого листя, засмагла модель виглядала вельми привабливо в синьому бікіні.
Настя є рекламним представником нижньої білизни і купальників відомого бренду, тому в її профілі є досить багато різних провокативних кадрів. Завдяки своїм пишним формам і тонкій талії дівчина завжди епатує публіку по-різному.
Цього разу модель вибрала бікіні насичено-синього відтінку на завязочках-шнурівці на грудях і стегнах, тут же спокусивши шанувальників, оскільки вимазалася шиммером для блиску тіла.
Нагадавши, російська Кардашьян в ефектному синьому бікіні вимазала "диньки" маслом: "як мед!".
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян приспустила ліфчик в жаркій позі на піску.
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