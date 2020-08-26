Українців попередили про нові правила щодо комуналки, які вступили в силу після запуску ринку газу

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, з 1 серпня в Україні запустили ринок газу і уряд перестав контролювати розцінки на блакитне паливо.

І тепер побутові споживачі отримали можливість самостійно вибирати постачальників послуг в "один клік". Для цього українцям необхідно:

подати заяву новому постачальнику в офісі або в режимі онлайн (до заяви потрібно прикріпити копії паспорта, ІПН, документи на право власності / користування житлом або останню платіжку);

отримати підтвердження про перехід, який буде здійснено в автоматичному режимі від 3 до 21 днів.

І споживачам не потрібно буде повідомляти старому постачальнику про свій відхід, ці турботи на себе бере нова компанія.

Поки газові постачальники не поспішають розкривати цінові пропозиції, хоча і повинні публікувати на своєму сайті ціну на газ на наступний місяць за 5 днів до кінця поточного.

"Зараз ціну озвучили лише одна-дві компанії. До нашого регулятора вже надійшли звернення з цього питання. У нас 12 мільйонів домогосподарств, і більшість з них вживають газ, не знаючи ціни. Це порушення ринкових умов", - пояснив фахівець Максим Рабінович.

Однак, розцінки на блакитне паливо для побутових споживачів, ймовірно, зростуть, оскільки спецзобов'язання Нафтогазу були скасовані і тепер ціну на газ ніхто не може занижувати в політичних цілях.

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