С 1 сентября в банках Украины будут действовать новые тарифы

Как передает Politeka.net, пресс-служба Набанка сообщила на официальном сайте, как изменятся расценки на кассовое обслуживание банков, а также инкасаторов. Нововведения предусмотрены постановлением правления госструктуры.

Нацбанк отменил разницу по номиналам банкнот и монет, установил единый тариф на выдачу наличных – 0,4% от суммы. С 1 сентября также повышается стоимость выдачи гривневых купюр банкам для кассового подкрепления с 0,3% до 0,5% от суммы, ввел новый тариф в 0,25% за сдачу избытка наличных средств, которые еще пригодны к обращению.

В то же время, изменения не коснулись льгот на работу с кассами при выплате пенсий, субсидий и социальной помощи, если такие операции проводятся через предприятия связи, а также выплату наличных бюджетным учреждениям, переведенным на обслуживание в Казначейскую службу. Изношенные и поврежденные деньги, как и раньше, будут обменивать на новые бесплатно и без ограничений.

Как говорится в сообщении, изменение тарифов необходимо для развития делегированной модели организации наличного обращения, оборота наличных средств в гривнах на межбанковском рынке. Кроме того, новые правила будут стимулировать банки к самостоятельному перераспределению валюты внутри сети, между банками и уполномоченными, не допуская встречного перевоза денег. Отмечается, что банки обязаны обеспечивать клиентов наличными на договорных основаниях.

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