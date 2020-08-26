До чого потрібно готуватися

Стало відомо, як зростуть зарплати українців у 2021 році на тлі підвищення мінімалки

Про це пише Обозреватель.

Як запевняють експерти, наступного року зарплати українців у середньому зростуть на 12%. При цьому зростання доходів буде абсолютно нерівномірним.

Активніше зарплати будуть рости у наступних фахівців: маркетологів, піарників, СММників, програмістів і кур'єрів.

За словами експерта Оксани Огнєвої, ринок розділиться на дві групи співробітників в питанні підвищення зарплат.

"У загальній динаміці я б не ризикнула прогнозувати зростання зарплат. Швидше, ринок розділить працівників на дві категорії: високооплачуваних фахівців і тих, хто готовий працювати "за їжу". В яку категорію потрапить кожен з нас – вирішувати виключно нам і це залежить від особистої витривалості і бажання розвиватися", - попередила вона.

Інший фахівець Олександр Білоус пояснив, що зростання зарплат передбачено в прогнозі від Мінекономіки, але не варто забувати про інфляцію.

"Тут потрібно звернути увагу на два моменти. Перший-зростання середньої зарплати не говорить про те, що пропорційне зростання буде і в вашому сегменті. Потрібно враховувати, що розмір і динаміка зарплат залежать і від міста, і від сфери роботи. Другий момент-яка буде інфляція. Якщо зарплати зростуть на 8%, а ціни – на 12%, ми тільки збідніємо", – розкрив нюанси "підвищення" доходів.

На думку аналітика Єгора Комова, найбільше проблем буде в транспортній і туристичній сферах.

Варто зазначити, що вчора, 25 серпня, Парламент підтримав збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5000 гривень.

Таку ініціативу підтримали 295 народних депутата. У документі сказано, що мінімальна зарплата вже з 1 вересня зросте з 4723 до 5000 гривень.

Крім цього, наступного року влада планує ще двічі підвищити розмір мінімальної зарплати: у липні до 6 тисяч, у грудні - до 6500 гривень.

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