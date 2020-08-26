К чему нужно готовиться

Стало известно, как вырастут зарплаты украинцев в 2021 году на фоне повышения минималки

Об этом пишет Обозреватель.

Как уверяют эксперты, в следующем году зарплаты украинцев на 12% увеличатся. При этом рост доходов будет абсолютно неравномерным.

Активнее зарплаты будут расти у следующих специалистов: маркетологов, пиарщиков, СММщников, программистов и курьеров.

По словам эксперта Оксаны Огневой, рынок разделится на две группы сотрудников в вопросе повышения зарплат.

"В общей динамике я бы не рискнула прогнозировать рост зарплат. Скорее, рынок разделит работников на две контрастные категории: высокооплачиваемых специалистов и тех, кто готов работать “за еду”. В какую категорию попадет каждый из нас – решать исключительно нам и это зависит от личной выносливости и желания развиваться", – предупредила она.

Другой специалист Александр Белоус объяснил, что рост зарплат предусмотрен в прогнозе от Минэкономики, но не стоит забывать об инфляции.

"Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый – рост средней зарплаты не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент – какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены – на 12%, мы только обеднеем", – раскрыл нюансы "повышения" доходов.

По мнению аналитика Егора Комова, больше всего проблем будет в транспортной и туристической сферах.

Стоит отметить, что вчера, 25 августа, Парламент поддержал увеличение минимальной зарплаты в Украине до 5000 гривен.

Такую инициативу поддержали 295 народных депутата. В документе сказано, что минимальная зарплата уже с 1 сентября вырастет с 4723 до 5000 гривен.

Помимо этого, в следующем году власть планирует еще дважды повысить размер минимальной зарплаты: в июле до 6 тысяч, в декабре - до 6500 гривен.

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