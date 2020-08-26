Популярна телеведуча і співачка Ольга Бузова засвітила зайве під час спокусливого танцю

Як передає Politeka.net, в мережі ТікТок з'явилося нове відео із зіркою, де вона виконувала танець із завченими рухами. Дівчина була одягнена в мереживне бюстьє, яке нагадувало нижню білизну, і чорні джинси з високою посадкою. Зверху красуня накинула на себе піджак. Коли Ольга рухалася, піджак задирався і шанувальники могли розгледіти апетитні форми зірки і її красиву фігурку. Додамо, що Бузова зробила хвіст, який надав особливого шарму її образу.

"Все в твоїх руках, дитинко", - підписано відео.

У ТікТок танець Бузової зібрав понад 50 тисяч лайків і майже тисячу коментарів. Шанувальники розділилися на тих, кому сподобалося відео і танець. А також тих, хто вважає, що Ольга зіпсувала чужу пісню, яку вирішила переспівати.

"Це дуже кльово, мені сподобалося»,"крутіше оригіналу", «Пісня клас, але твоє виконання зіпсувало все», «Пісня зіпсована", " Еее..Просто цей танець чекав своєї години", " Шикарно! Цей танець і пісня тобі прямо пасують», «Оля як завжди нам пушку зробила», «Краща, красуня», "Мілашка", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, зірки стали масово переходити в ТікТок, де знімають відео.

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