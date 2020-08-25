Популярна співачка Ольга Бузова вирішила розповісти про своє коріння

Про це виконавиця зізналася в ефірі програми Студія 69, передає Politeka.net.

В ефірі програми Ользі Бузовій протистояв інший виконавець Andro, що має циганське коріння, і ведучий поспішив дізнатися у співачки про її походження.

"Я унікальна, неповторна. Все просто - я руська. Вважаю, останнім часом це ексклюзив. Я малювала своє древо. У мене є й українське коріння. Взагалі у мене все в роду були слов'яни: дворяни, священики. У мені тече блакитна кров", - відверте зізналася Ольга Бузова.

Популярна співачка також додала, що і в шоу-бізнесі може назвати себе "винятковою". В ефірі програми вона зізналася, що пишається своєю композицією "Мало половин", яка принесла їй справжню популярність.

"Саме з цією піснею я поклала еру танцювальних флешмобів в Росії. Ніхто раніше до мене цього не робив. Зараз успішно всі беруть з мене приклад, і мені подобається, що я подаю його молодому поколінню. Вважаю, що це реально мегахіт на всі століття. І я це вже зробила в 2017 році!"- впевнено додала Ольга Бузова.

Раніше ми повідомляли, як Ольга Бузова зганьбилася кадрами, на яких відображено її падіння.

Зірка каталася на ковзанах, але не втримала рівновагу і епічно звалилася.

"Без падінь, не буває перемог. ак заспокоюю я себе після сьогоднішнього тренування. Але як же це боляче падати на лід. Нічого, кажу я собі, вередувати і плакати ніколи, встала і поїхала далі, поболить і пройде», - з оптимізмом підписала Ольга.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.

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