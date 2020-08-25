Нова конкурсантка популярного українського шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос поділилася пристрасними спільними фото зі своїм партнером

Як повідомляє Politeka.net, співачка порадувала шанувальників новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

На фото Санта позує зі своїм партнером по шоу, віце-чемпіоном України та світу з латиноамериканських танців Максимом Леоновим. Пара знята під час пристрасного танцю, тому Дімопулос всім тілом притискається до партнера, а той міцно тримає її за талію.

Співачка позує в яскравій червоній сукні з асиметричною спідницею, яка дозволяє їй продемонструвати ідеальні стрункі ноги.

"Це буде неймовірно", - підписала кадри зірка, нагадавши шанувальникам, що до початку нового сезону "Танці з зірками" залишилося п'ять днів.

Її фанати тут же відреагували на публікацію.

"З нетерпінням чекаю. Ви мій фаворит!", "Віримо в тебе розплав паркет", "зірка", "Спекотно", "які ікри - прекрасний рельєф", "це вже виглядає "неймовірно"!", "Ну ось. . А ти кажеш зайва вага. Кілька таких па і будеш як лялька", - пишуть люди.

Відзначимо, що в минулому сезоні «Танці з зірками» Максим Леонов був партнером по шоу Олени Кравець з «Квартал 95». Пара досить довго протрималася в проекті.

Нагадавши, нова зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос підкорила формами в екстремальному декольте.

Як повідомляла Politeka, гаряча Санта Дімопулос пристрасно притулилася до екс-партнера Кравець з «Квартал 95»: «красива пара».

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