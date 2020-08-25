Популярний телеведучий Юрій Горбунов відсвяткував свій 50-річний ювілей

Як передає Politeka.net, фото і відео зі свята опублікували в Instagram українські зірки, сам Горбунов, а також його дружина, телеведуча Катя Осадча, яка і приготувала це свято. На ювілеї у зірки зібралися вершки українського шоу-бізнесу.

Після того, як свято відшуміло, Горбунов вирішив поділитися вельми ексклюзивним кадром з вечірки, на який потрапили Потап, Настя Каменських, Катя Осадча, Олег Винник і Оля Полякова. Виглядали всі зірки скуйовдженими і дуже веселими. Як пояснив Горбунов, це було закінчення вечора.

«А ось так ми закінчували вчорашній вечір! Після грандіозного сюрпризу NK і супер джем-сейшену! Я люблю вас, мої друзі!",- підписав знімок Юрій.

Особливу увагу на фото заслуговує спітнілий і почервонілий Потап, який опинився в центрі веселощів. Артист обіймав Осадчу, а другою рукою свою дружину Каменських. Крім цього, ззаду над Потапом схилилася Полякова. Таким чином, співак виявився затиснутим серед трьох дівчат.

Фото викликало справжній фурор в коментарях.

"Юрочка, прости із запізненням!! Будь завжди здоровий і веселий!!", "Круті, як класно бачити зірок просто так серед буденних справ", "Не, ну можна було фотографа, який цей райський вечір увічнив відзначити?",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Катя Осадча помірялася формами з розкішною дружиною Монатіка, яскраві кадри:"яка ж ви...".

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