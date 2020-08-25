Леся Нікітюк насмішила шанувальників незвичайними знімками в басейні
Популярна українська ведуча поділилася кумедним постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На нових знімках Нікітюк позує з водієм з шоу "Ле маршрутка" Богданом Богдановичем. Зйомки нового сезону їх проекту підійшли до кінця, тому вони вирішили відпочити в басейні.
На першому фото Богдан сидить спиною до камери, нахиливши голову так, що здається, ніби її немає зовсім. При цьому в руці він тримає голову Лесі, яка стирчить з басейну.
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На другому ж знімку голова ведучої виявилася вже прироблена до тіла чоловіка, який розвалився в плавках поруч з водою. На фото чітко видно його живіт і волохаті ноги.
"Боже!!! Коли вже ці зйомки закінчаться!!! А коли зйомки закінчуються, думаєш, а що ж далі...а далі монтаж", - підписала кадри Леся.
Шанувальники Лесі бурхливо відреагували на веселі кадри.
"Найкрутіший проект", "Маскарад", "Лесюня а ви трохи змінилися на українських делікатесах", "щось ви, Леся, піднабрали", "худнути треба, Леся", "чому Леся ноги не поголила?", "Леся вже зовсім голову втратила", "Ось Я розумію Богиня, а не Ось це ось все", "Леся, яка ж ти, принадність! Весела і життєрадісна людина!",- пишуть люди.
Нагадавши, Нікітюк без штанів розвалилася на сіннику, приголомшивши фото з чоловіком: "Леся знайшла свого...".
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