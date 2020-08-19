Відома модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра засвітила пікантні місця в облягаючому топіку

Красуня постійно хвалиться своєю красивою фігурою в Instagram, пише Politeka.net. Так, модель всього кілька хвилин тому опублікувала нове спекотне фото.

Жизель позувала в бузковому спортивному костюмі, що обтягнув її шикарні форми. Топік з довгими рукавами відмінно сів на грудях зірки. Тканина обтягнула принади, які були без білизни. Топік внизу став "гармошкою" і, підстрибнувши, оголив струнку талію.

Пружний животик був ідеальним, від нього також ніхто не в силах буде відірватися.

Зірка приміряла легінси і покрутилася перед камерою. Лосини не тільки обтягнули місце трохи нижче талії, але і відмінно виділили пружність п'ятої точки: "Ось пустунка".

Красуня всіляко згиналася, щоб показати свої досконалості з усіх ракурсів. При цьому вона закривала очі і на одному з кадрів подивилася в камеру.

Всього за п'ять хвилин пост зібрав понад 1500 лайків, і поки жодного коментаря.

Нагадаємо, Жизель Олівейра позувала біля вікна, роблячи селфі на витягнутій руці. Білий топік обтягнув красиві груди зірки. Грайлива довжина одягу дозволила помилуватися оголеними частинами тіла.

Тонка талія, пружний животик - хіба не гідні милування. Відразу видно, що модель багато уваги приділяє спорту.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра одягла білий корсет з легкої, напівпрозорої тканини. Наряд прикрашений ніжними рожевими квітами, що робить образ моделі ще більш романтичним. У такому вигляді красуня насолоджувалася сонячними променями на балконі.

Нагадавши, розкішна брюнетка з Victoria's Secret виставила напоказ ласий шматочок:"цей ракурс не приховує нічого".

Як повідомляла Politeka, пекуча брюнетка з Victoria's Secret подражнила апетитними булочками в штанях для йоги.

Також Politeka писала, що модель Victoria's Secret без білизни нагнулася, ледь не засвітивши свої "ягідки".