Звезда Студии «Квартал 95» Ирина Сопонару покорила поклонников чувственным образом на коне

Артистка «Женского Квартала» поделилась стильным черно-белым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Сопонару позирует сидя верхом на лошади и пристально глядя в камеру. При этом ее наряд совсем не подходит для верховых прогулок. Так, для фотосессии красотка выбрала короткое черное платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркивает ее хрупкую фигуру. Волосы артистки свободно развеваются на ветру, что делает ее образ еще более романтичным.

«Это любовь! Это восторг!», - поделилась звезда своими впечатлениями от фотосессии.

Ее подписчики бурно отреагировали на чувственное фото.

«Лучшее в инсте за сегодня», «Ух ты», «Просто великолепно», «Очень красивая девушка», «Мать я ослеп», - пишут в комментариях.

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На фото Ирина была в легком шелковом платье и без белья. Сопонару оставила распущенными волосы, а сама отвела взгляд от объектива камеры. Красотка демонстрировала свое тело в черно-белых тонах. Фото благодаря этому вышло загадочным и нежным.

"Оставайся диким лунным ребенком", - подписала кадр Сопонару.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали еще больше комментариев.

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