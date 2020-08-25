Бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць світу, роздяглася до трусиків перед бородатим красенем

Як передає Politeka.net, свіжі фото, на яких зірці роблять татуювання в інтимному місці, Сьюзі опублікувала у себе в Instagram. Красуня позувала перед майстром тату в білих трусиках і обтягуючому чорному топі. Модель спокусливо вигнулася, щоб продемонструвати всім своє тату.

"Тату з обличчям мого найбільшого кумира на моєму тілі і в моєму серці", - підписала знімок зірка.

Варто відзначити, що Сьюзі набила на животі обличчя аргентинського футболіста Ліонеля Мессі. Вона зазначила, що ніколи не перестане вболівати за Мессі, хоч і є вболівальницею «Барселони».

"Бартомеу і Абідаль знищили нашу команду, і тепер через них найбільший гравець всіх часів поїде з Каталонії. Сьогодні дуже сумний день для мене і мільйонів по всьому світу. Але я вже вирішила, що буду самою затятою фанаткою команди, за яку зіграє Мессі», - прокоментувала модель новини про те, що Мессі йде з ФК «Барселона».

У коментарях зірці залишили масу компліментів.

"Це так жарко", "я думав це кальмар","Як красиво","якби Мессі знав, що ви його фанатичний шанувальник... Я гарантую, що він залишить все, що робить, щоб нанести вам візит», «яке гарне татуювання», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез показала спокусу, залишившись в прозорому мереживі:"можна вічно дивитися".

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