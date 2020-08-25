Бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес, которую признали хозяйкой самых красивых ягодиц мира, разделась до трусиков перед бородатым красавцем

Как передает Politeka.net, свежие фото, на которых звезде делают татуировку в интимном месте, Сьюзи опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка позировала перед мастером тату в белых трусиках и обтягивающем черном топе. Модель соблазнительно выгнулась, чтобы продемонстрировать всем свое тату.

«Тату с лицом моего самого большого кумира на моем теле и в моем сердце», - подписала снимок звезда.

Стоит отметить, что Сьюзи набила на животе лицо аргентинского футболиста Лионеля Месси. Она отметила, что никогда не перестанет болеть за Месси, хоть и является болельщицей «Барселоны».

«Бартомеу и Абидаль уничтожили нашу команду, и теперь из-за них величайший игрок всех времен уедет из Каталонии. Сегодня очень печальный день для меня и миллионов по всему миру. Но я уже решила, что буду самой ярой фанаткой команды, за которую сыграет Месси», - прокомментировала модель новости о том, что Месси уходит из ФК «Барселона».

В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Это так жарко», «Я думал это кальмар», «Как красиво», «Если бы Месси знал, что вы его фанатичный поклонник... Я гарантирую, что он оставит все, что делает, чтобы нанести вам визит», «Какая татуировка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сьюзи Кортез показала соблазн, оставшись в прозрачном кружеве: "Можно вечно смотреть".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез в кружевном боди устроила «грязные» танцы: «Сладкие булочки».

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез сбросила белье и поразила шалостями в кровати: "Горяча, аж пар идет".