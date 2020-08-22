Фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка завоювала титул "Міс Бам-Бам" за найкрасивіші сідниці, роздяглася заради спекотних кадрів

Як повідомляє Politeka.net, бразильська красуня опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" відверте відео зі спальні (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Сьюзі Кортез володіє видатними формами, які не соромиться показувати своїм численним шанувальникам. На цей раз модель зняла ролик практично повністю оголеною: на ній видно лише сірі панчохи і рушник, обмотаний навколо голови. Ймовірно, дівчина тільки вийшла з душу і вирішила записати ці моменти на камеру.

У ролику красуня опустилася на коліна прямо на ліжку і прикрила голий бюст рукою. Вона злегка розвинула ноги, додавши кадрам неабияку частку пікантності. Дівчина напустила пара за допомогою електронного кальяну, створивши химерну гру світла.

Користувачі соціальної мережі захопилися ідеальним тілом Сьюзі Кортез і засипали її приємними коментарями:

"Гаряча, аж пар йде";" чудова";" красуня з прекрасним тілом";" неймовірна";"Божественна оголеність".

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