Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як проводить час з головними жінками у своєму житті
Артист опублікував зворушливе сімейне фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Ткач позує зі своєю дружиною Вікторією і маленькою донькою Лізою. Батьки нахилилися до дівчинки, яка прикриває очі руками від яскравого сонця. При цьому всі троє помітно мружаться і дивляться в камеру з недовірливими виразами обличчя. Обличчя самого Ткача при цьому виглядає червоним, чи то від сонця, чи то від напливу емоцій.
"Головне на відпочинку, не напружуватися", - підписав фото гуморист.
"Пишногруда наречена Харламова" розкрила свою гордість і показала незвичайний дар: "ти з іншої планети?"
Єлизаветі II жорстко дісталося від принца Гаррі в помсту за Меган Маркл: "Жінка зобов'язана..."
Безбашенний син Тарзана й Корольової вразив витівкою на публіці, кадри злили в мережу: "Був пацан і немає пацана"
Задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото: "В оточенні чотирьох жінок і..."
Його передплатники тут же почали залишати під знімком свої коментарі.
"По-моєму, чоловік справа підгорів!", "Не зрозумієш, на кого більше красуня схожа) мама з татом дуууже схожі, це означає, що сім'я буде дуууже щасливою!", "Боже ну які ж ви класняві", "Боже у вас прям однакові обличчя", "Дочка у вас красуня", - пишуть люди.
До цього ми писали, що Ткач опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому позує поруч з дружиною Вікторією. Парочка постала крупним планом-неможливо не помітити дивного подібності між ними, більш того, здається, що вони навіть однаково витріщили очі.
Вікторія вхопилася пальцями за підборіддя чоловіка, нібито "розтягуючи" його в усмішці, при цьому сама також кривлялася на камеру.
Нагадавши, Ткач з виряченими очима з "Квартал 95" здивував схожістю з дружиною.
Як повідомляла Politeka, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.
Також Politeka писала, що Юрій Ткач з " Квартал 95 «здивував витівкою на зйомках:»Гнида, прибери...".