Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як проводить час з головними жінками у своєму житті

Артист опублікував зворушливе сімейне фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Ткач позує зі своєю дружиною Вікторією і маленькою донькою Лізою. Батьки нахилилися до дівчинки, яка прикриває очі руками від яскравого сонця. При цьому всі троє помітно мружаться і дивляться в камеру з недовірливими виразами обличчя. Обличчя самого Ткача при цьому виглядає червоним, чи то від сонця, чи то від напливу емоцій.

"Головне на відпочинку, не напружуватися", - підписав фото гуморист.

Його передплатники тут же почали залишати під знімком свої коментарі.

"По-моєму, чоловік справа підгорів!", "Не зрозумієш, на кого більше красуня схожа) мама з татом дуууже схожі, це означає, що сім'я буде дуууже щасливою!", "Боже ну які ж ви класняві", "Боже у вас прям однакові обличчя", "Дочка у вас красуня", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Ткач опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому позує поруч з дружиною Вікторією. Парочка постала крупним планом-неможливо не помітити дивного подібності між ними, більш того, здається, що вони навіть однаково витріщили очі.

Вікторія вхопилася пальцями за підборіддя чоловіка, нібито "розтягуючи" його в усмішці, при цьому сама також кривлялася на камеру.

Нагадавши, Ткач з виряченими очима з "Квартал 95" здивував схожістю з дружиною.

Як повідомляла Politeka, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.

Також Politeka писала, що Юрій Ткач з " Квартал 95 «здивував витівкою на зйомках:»Гнида, прибери...".