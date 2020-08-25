Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська похвалилася яскравою зовнішністю в гримерці

Як передає Politeka.net, свіже фото співачка опублікувала у себе в Instagram. Наталя сиділа біля дзеркала в сукні, в якій вона виступила на концерті з нагоди Дня Незалежності України. Вона виглядала дуже яскраво і спокусливо, тим більше, що в кадр потрапила частина оголеної ніжки зірки.

Могилевська дивилася на своє відображення і знімала прикраси.

"Як я люблю повертатися в гримерну і з почуттям приємної втоми знімати прикраси, поступово перетворюючись на звичайну дівчину, яка так само, як і всі живе зі своїми думками, переживаннями і мріями...іноді нездійсненними", - підписала фото зірка.

За 40 хвилин її пост зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Яка царівна", "Наташа вибрала прекрасний образ, не пафосний, не заїжджений, колір сукні-колір молодості і свята"," Наталя ви найкраща і найкрасивіша співачка!", "Богиня», «ви супер», «обожнюю тебе», "Лялька Барбі", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталія Могилевська в синій сукні ефектно притулилася до свого друга – продюсера Сергія Пермана. Спільним фото Могилевська привітала друга з днем народження.

Нагадаємо, що Могилевська без сорому посвітила бюстом перед роздягненим чоловіком:"гаряча леді".

Як повідомляла Politeka, Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою:"Трусами можна було і не світити".

Також Politeka писала, що Могилевська блиснула принадами з соковитого ракурсу:"Аж світяться...".