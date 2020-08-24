Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська співачка показала кадри свого виступу на Дні незалежності України

24 серпня Україна відзначила 19 років з Дня Незалежності, повідомляє Politeka.net. На честь свята на головній площі в Києві виступили зірки, серед яких Наталія Могилевська, Надя Дорофєєва, Джамала і Оля Полякова.

Перша артистка опублікувала кадри зі святкування.

Могилевська вибрала яскравий оранжево-рожевий наряд. Сукня розвіювалася на вітрі відкриваючи види на накачані ніжки зірки. Також можна помітити, що з'явилася пікантна деталь у великому вирізі - з нього виглянули трусики під колір вбрання співачки, але, ймовірно, так і було задумано.

"Сьогодні на Софії було все! І вишиванки, і кращі пісні і люди кращі! Цінуйте все, що народжує Україна!!! Ми різні, але ми єдині!",- написала артистка.

За сім годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Найяскравіша!!! 🔥 🔥 🔥 ", "Шикарна😍 😍 😍", " дуже все круто вийшло🔥 👍", " це було супер!", "Наталі ти супер👍"," досконала Наталя", " 🔥 😘 💋 це було так неймовірно емоції зашкалюють ви гордість нашої України😍❤️😘 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наталія Могилевська постала в синій сукні, ефектно притулившись до свого друга - продюсера Сергія Пермана.

"Сьогодні день народження мого старого доброго друга Сергія Пермана. Сергійко, вітаю! Міцного здоров'я, нових крутих проектів та звершень. Спасибі тобі за все! Будь любимо і щасливий, дорогий 💋 з любов'ю і повагою, Наташа», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що різко помолоділа Наталія Могилевська вразила новою зовнішністю, фото: "Ого, діваха розцвіла".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в бікіні наплювала на вік і покрутила грудьми перед камерою: «Ну що, дорогі мої...».

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