Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза поділилася своїми думками про любов і стосунки

Маленька Єлизавета Галкіна розчулила шанувальників російської зоряної пари своїми міркуваннями на дорослі теми. Кумедним відео поділився у своєму Instagram шоумен Максим Галкін, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На відео Ліза відображена під час прогулянки по полю з Пугачовою.

"Мамочка, я гадала на ромашці, чи буде мене наречений любити. А вийшло - "любить". А якщо не буде любити - ух йому!",- заявила дівчинка, суворо пригрозивши потенційному нареченому пальцем.

Після цього Ліза тікає вперед, наспівуючи "Я вільна". За кадром можна почути сміх Алли Борисівни.

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"Трохи про жінок і кохання", - підписав відео Галкін.

Шанувальники знаменитостей активно коментують відео.

"Як не любити таку солодку"", "смішна і весела Ліза","принадність!!! Правильно Ліза...ооох йому тоді буде", "мамине правильне виховання", "відразу видно, хто буде в родині головний", "Артистка маленька, вся в талановитих батьків!", "Як Лізочка ласкаво називає матусю! Так приємно"", "як разюче діти схожі на батьків Ліза на маму, а Гарік на тата", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Галкін опублікував свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на якому засвітив їх з Примадонною розкішний замок - висока будова з характерними шпилями потопає в пишному зеленому саду.

Так, батько разом з донькою зняли Пугачову і Гаррі за цікавим заняттям. Мама з сином обрізали за допомогою секаторів сухі гілки в саду. Галкін в основному показував старання Гаррі, але на кілька секунд в кадрі також з'являється і його зіркова дружина. 

Нагадавши, дочка Алли Пугачової скопіювала зухвалий образ матері і викликала фурор.

Як повідомляла Politeka, домашнє відео Галкіна і Пугачової підірвало мережу, Максиму пощастило.

Також Politeka писала, що Галкін зняв Пугачову і сина за несподіваним заняттям в їх розкішному замку.