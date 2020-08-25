Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза поделилась своими мыслями о любви и отношениях

Маленькая Елизавета Галкина умилила поклонников российской звездной пары своими рассуждениями на взрослые темы. Забавным видео поделился в своем Инстаграм шоумен Максим Галкин, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На видео Лиза запечатлена во время прогулки по полю с Пугачевой.

«Мамочка, я гадала на ромашке, будет ли меня жених любить. А получилось – «любит». А если не будет любить – ух ему!», - заявила девочка, сурово пригрозив потенциальному жениху пальцем.

После этого Лиза убегает вперед, напевая «Я свободна». За кадром можно услышать смех Аллы Борисовны.

«Немного о женщинах и любви», - подписал видео Галкин.

Поклонники знаменитостей активно комментируют видео.

«Как не любить такую сладкую», «Смешная и весёлая Лиза», «Прелесть!!! Правильно Лиза...ооох ему тогда будет», «Мамино правильное воспитание», «Сразу видно, кто будет в семье главный», «Артистка маленькая, вся в талантливых родителей!», «Как Лизочка ласково называет мамочку! Так приятно», «Как поразительно дети похожи на родителей Лиза на маму, а Гарик на папу», - пишут люди.

До этого мы писали, что Галкин опубликовал свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на котором засветил их с Примадонной роскошный замок - высокое строение с характерными шпилями утопает в пышном зеленом саду.

Так, отец вместе с дочкой засняли Пугачеву и Гарри за любопытным занятием. Мама с сыном обрезали с помощью секаторов сухие ветки в саду. Галкин в основном показывал старания Гарри, но на несколько секунд в кадре также появляется и его звездная жена.

Напомним, дочь Аллы Пугачевой скопировала дерзкий образ матери и вызвала фурор.

Как сообщала Politeka, домашнее видео Галкина и Пугачевой взорвало сеть, Максиму повезло.

Также Politeka писала, что Галкин заснял Пугачеву и сына за неожиданным занятием в их роскошном замке.