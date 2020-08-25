До чего же хороша

39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которую знают, как ангела Victoria’s Secret, ошеломила чувственным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала короткий ролик, на котором показала невероятно красивый лук. Модель была одета в легкое летнее платье на тонких бретелях. Под платье она не стала надевать нижнее белье, что придало особой пикантности ее образу. Красотка показала себя с разных сторон, засветив свои аппетитные «дыньки».

«Золотой час», - подписала ролик звезда.

За несколько часов пост собрал более 140 тысяч лайков. В комментариях горячей красотке оставили массу комплиментов.

«Ты прекрасно выглядишь! Я бы с удовольствием побывал на Мальдивах. Похоже, вы отлично проводите время. Наслаждайся», «Изумительная красота!», «Богиня!», «Эффектно», «Так красиво», «Хорошее видео. Очень мило», «Абсолютная богиня», «Ангел», «Превосходство!», «Королева», «Абсолютно красиво», «Потрясающая», «Ты сияешь ярче, чем золото», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио ошеломила чувственным образом на атмосферных снимках. Модель позировала в роскошном кабриолете красного цвета, наслаждаясь моментом. Девушка сверкнула длинными ножками в мини шортиках.

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».