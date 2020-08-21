Зірка серіалу" Величне століття " Мер'єм Узерлі здивувала фанатів відвертою фотосесією

Як пише Politeka.net, вона поділилася провокаційними кадрами на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Заради пікантної зйомки в чорно-білих тонах актриса роздяглася і розляглася грудьми догори. Пікантні місця Мер'єм Узерлі прикрила різними кольорами, пелюстками і листочками. На одному з фото знаменитість притиснула руку до грудей, окресливши її обсяг, а на інший дивиться в камеру млосним поглядом.

Багатьом користувачам соціальної мережі пікантні фото Мер'єм Узерлі дуже сподобалися, вони оцінили красу і сміливість актриси. Однак знайшлися ті, кому образ здався занадто відвертим:

"Ну що за Краса?💗💗💗🧚♀️💐🌺💎"; "Ось це секс! Сулейман б дар мови від такої красуні б втратив"; " ця жінка просто справжній вогонь😻 😻 😍 😍"; " султана 🤗яка красива! 👏 👏 👏 👏 😘 "; "Немає слів, це дуже круто і красиво❤️"; " ти прекрасна 😻в тобі немає жодної вади!"; "Вона ще себе вважає мусульманкою".

Раніше Мер'єм постала перед фанатами в білосніжній облягаючій сукні, ефектно позуючи біля стіни. Красуня злегка нахилила голову і доклала руку до боку, через що кадр вийшов досить суворим.

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