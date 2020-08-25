Вже у вересні пенсія деяких українців виросте

Як передає Politeka.net, про це розповів заступник міністра соцполітики Микола Шамбір, передає «РБК-Україна».

За його словами, з 1 вересня у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати, зростуть і пенсії. Паралельне підвищення торкнеться 65-річних українців. Зазначається, що підвищення мінімальної зарплати стане ресурсом для Пенсійного фонду.

Як відомо, з 1 вересня в Україні зросте мінімальна заробітна плата. Восени її підвищать до 5 тисяч гривень, а вже з 1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень. У Кабміні розповіли, що візьмуть гроші для підвищення мінімалки з грошей, які вдалося заощадити на обслуговуванні державного боргу. Це 3,5 млрд гривень.

Незважаючи на запевнення Кабміну, що грошей на підвищення мінімалки вистачить, аналітики відзначають, що український бюджет і без додаткових витрат не справляється з навантаженням. Відомо, що за півроку український бюджет недоотримав 38 млрд гривень, які були прописані в головному фінансовому документі країни.

Зазначимо, що влітку українцям вже перераховували пенсії через збільшення прожиткового мінімуму з 1638 грн до 1712 грн. Як відомо, деякі складові пенсії залежать від розміру прожиткового мінімуму. Перерахунок був проведений 1 липня.

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Як повідомляла Politeka, стартує масштабний перерахунок пенсій, в Раді прийняли рішення: "з вересня сума складе...".

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