Верховна Рада на позачерговій сесії 25 серпня розглянула питання підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень
"За" проголосували 326 депутатів, рішення прийнято.
Ініційований президентом законопроект № 3963 став першим питанням на порядку денному.
Документом передбачено підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її вже з 1 вересня 5 тис.грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%) та два альтернативні йому проекти. На сьогодні мінімальна зарплата в держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.
Як сказано в пояснювальній записці, додаткові витрати на підвищення «мінімалки» і посадових окладів планується покрити за рахунок економії на обслуговуванні держборгу.
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3,5 млрд грн-така додаткова сума нібито вивільнилася через відхилення фактичного курсу від прогнозного, тобто враховувався при верстці бюджету.
Крім того, планується збільшити планові податкові надходження на 541,3 млн грн: 80 млн грн мають намір додатково зібрати від «внутрішнього» ПДВ і на 461,3 млн грн збільшити план надходжень від ПДФО.
Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн з 1 вересня призведе до збільшення пенсій у 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати.
Відзначимо, що таке раптове підвищення зарплат насторожує бізнес і економічних експертів.
Аналітики вже попередили, що збільшення зарплат, не підтримане відповідним зростанням продуктивності, може обернутися зростанням цін, і в результаті прості українці тільки програють.
Крім того, зазначається, що такий необачний крок може призвести до зростання кредитних ставок.
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