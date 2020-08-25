Верховна Рада на позачерговій сесії 25 серпня розглянула питання підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень

"За" проголосували 326 депутатів, рішення прийнято.

Ініційований президентом законопроект № 3963 став першим питанням на порядку денному.

Документом передбачено підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її вже з 1 вересня 5 тис.грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%) та два альтернативні йому проекти. На сьогодні мінімальна зарплата в держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

Як сказано в пояснювальній записці, додаткові витрати на підвищення «мінімалки» і посадових окладів планується покрити за рахунок економії на обслуговуванні держборгу.

3,5 млрд грн-така додаткова сума нібито вивільнилася через відхилення фактичного курсу від прогнозного, тобто враховувався при верстці бюджету.

Крім того, планується збільшити планові податкові надходження на 541,3 млн грн: 80 млн грн мають намір додатково зібрати від «внутрішнього» ПДВ і на 461,3 млн грн збільшити план надходжень від ПДФО.

Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн з 1 вересня призведе до збільшення пенсій у 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати.

Відзначимо, що таке раптове підвищення зарплат насторожує бізнес і економічних експертів.

Аналітики вже попередили, що збільшення зарплат, не підтримане відповідним зростанням продуктивності, може обернутися зростанням цін, і в результаті прості українці тільки програють.

Крім того, зазначається, що такий необачний крок може призвести до зростання кредитних ставок.

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