Великі компанії починають відновлюватися після кризи і потроху піднімають зарплати

Деякі великі компанії починають збільшувати зарплати топ-працівникам і повертають бонуси, які були знижені на початку пандемії. Про це пише Forbes з посиланням на The Wall Street Journal.

Зокрема, до докризових зарплат директорам повертаються такі компанії, як гігант розважальної індустрії Walt Disney, автовиробник General Motors, Розробник сервісу відгуків Yelp і Нафтогазова Occidental Petroleum, наголошується в матеріалі.

Disney скасує частину введених через пандемію заходів щодо зниження зарплат керівників вже з 23 серпня.

Yelp, яка відправила 1000 співробітників в неоплачувану відпустку в липні (раніше прогнозованого часу) покликала назад майже всіх і повернула зарплати.

General Motors, яка в квітні тимчасово знизила зарплати 69 000 співробітників на 20%, зняла ці обмеження для «білих комірців» вже в серпні.

При цьому наголошується, що така ситуація не скрізь. Відновлення в першу чергу відчують на собі "білі комірці" зі сфер, які не сильно торкнулася криза. Зовсім інша ситуація з мільйонами менш забезпечених працівників, серед яких багато хто взагалі залишився без роботи або зіткнувся зі скороченням робочих годин.

Тим часом, в Україні, згідно з останніми даними Держстату, найпоширеніший розмір зарплати - до 6 тисяч грн. (за червень 2020 року).

Зазначається, що найчастіше всі українці отримували зарплату від 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатних працівників.

В цілому картина виглядає наступним чином: до 4723,00 грн-8,3%,

від 4723,01 до 6000,00 грн-20,2%,

від 6000,01 до 6500,00 грн-5,6%,

від 6500,01 до 7000,00 грн-5,3%,

від 7000,01 до 8000,00 грн-7,4%,

від 8000,01 до 10000,00 грн-10,9%,

від 10000,01 до 12000,00 грн-9,7%,

від 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,

від 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,

від 20000,01 до 25000,00 грн-5,3%,

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