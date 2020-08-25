До яких цифр потрібно готуватися пільговикам

Розкрито нюанси перерахунку пенсій після того, як Рада узаконила підвищення мінімальної зарплати

Про це пише Politeka.net.

Як розповів в ефірі телеканалу Україна 24 радник глави Мінсоцполітики Микола Шамбір, пенсії у 1,5 млн українців збільшаться після того, як Рада затвердить рішення про підвищення "мінімалки".

"Сума буде невелика, і охоплена кількість людей невелика. Десь на 1,5 млн пенсіонерів вплине підвищення заробітної плати. Мінімальна зарплата 4723 грн з вересня буде 5000 грн", - підкреслив радник і додав, що розмір пенсії для осіб старше 65 років становитиме 40% від мінімалки.

Слід зауважити, що до вересня мінімальна пенсія для українців, яким виповнилося 65 років і які виконали умови за стажем, становить 1889 грн. З вересня вона зросте до двох тисяч гривень.

Радник глави Мінсоцполітики також запевняє, що підвищення мінімалки і пенсій не створить зайвих навантажень на держбюджет.

"Практично всі пенсії зараз підлягають підвищенню. Є пенсії, які зараз не індексуються. Але також ми працюємо над тим, щоб наступного року повністю охопити всіх питанням індексації", - додав Шамбір в ефірі телеканалу.

Варто зазначити, що сьогодні, 25 серпня, Верховна Рада підтримала збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5000 гривень.

Таку ініціативу підтримали 295 народних депутата. У документі сказано, що мінімальна зарплата вже з 1 вересня зросте з 4723 до 5000 гривень.

Крім цього, наступного року влада планує ще двічі підвищити розмір мінімальної зарплати: у липні до 6 тисяч, у грудні - до 6500 гривень.

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