Популярна українська співачка Надя Дорофєєва підкорила шанувальників зухвалим образом з ременями і шкірою
Зірка поділилася новим луком у своєму Instagram, пише Politeka.net.
На фото Надя позує в образі зухвалої дівчини в шкірі. На ній чорні шкіряні штани і бежевий топ. При цьому увагу до грудей співачки привертають масивні ремені, які тільки додають її образу фатальної брутальності. У підписі до посту зірка зазначила, що в такому образі готова проявити жорсткість.
"Кому там що не подобається - підходь, покараю", - пожартувала Дорофєєва.
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На фото вона стоїть, опустивши погляд вниз. Її образ доповнює ідеальна укладка з розкішними локонами.
Шанувальники зірки прийшли в захват від її нового образу.
"Весь район тримає Надюха Дорофіївська", "Штани вау", "Оу Надія Я вас боюся тепер ще більше", "шикарна як завжди", "Надюха зірка садомазо. Батога не вистачає. Але ми будемо намагатися добре себе вести", "Ти просто вогонь", "подобається тільки жарко і пітно напевно влітку в такому...", "красивіше всіх на світі))) Богиня чистої краси)", - пишуть люди.
До цього ми писали, що Надя блиснула розкішною фігурою в новій гарячій фотосесії.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дорофєєва позує, розлігшись на траві абсолютно без білизни. При цьому розкішні форми красуня вирішила прикрити рукою і джинсовими шортами, які просто лежали біля сідниць знаменитості. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
Нагадавши, повністю оголена Дорофєєва без сорому розляглася перед камерою: "від Каменських не далеко втекла".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва блиснула розкішними формами в крихітному купальнику.
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