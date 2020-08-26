Курс валют в Україні 26 серпня здивує різною поведінкою долара і євро

Як передає Politeka.net, свіжий прогноз по курсу на середу опублікували на офіційному сайті НБУ.

Так, долар 26 серпня коштуватиме 27,438 гривень, у той час як днем раніше його продавали по 27,39 гривень. Таким чином "зелені" показали невелике зростання за день.

А ось євро, навпаки, за день трохи просів. 26 серпня 1 євро можна буде купити за 32,4 гривні, хоча днем раніше його продавали по 32,46 гривні за євро.

Трохи просів і російський рубль. У середу 10 рублів можна буде купити за 3,66 гривень.

Раніше ми писали, що економічні експерти прогнозують подальшу девальвацію гривні. Подорожчання валюти пов'язують з традиційним попитом на неї восени. Правда, експерти вважають, що просідання гривні по відношенню до долара буде ситуативним.

Тим часом, в НБУ збираються змінити рівень інформаційної безпеки та кіберзахисту у сфері переказу коштів. Відзначається, що НБУ хоче встановити нові вимоги до учасників платіжного ринку, які зачіпають розвиток системи захисту інформації та кібербезпеки. Це допоможе виявити кібератаки, які знижують надійність функціонування платіжних систем.

Нагадаємо, що долар піде вгору, новий курс вдарить по гаманцях українців: що буде з валютою на тижні і восени.

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