Курс валют в Украине 26 августа удивит разным поведением доллара и евро

Как передает Politeka.net, свежий прогноз по курсу на среду опубликовали на официальном сайте НБУ.

Так, доллар 26 августа будет стоить 27,438 гривен, в то время как днем раньше его продавали по 27,39 гривен. Таким образом, «зеленые» показали небольшой рост за день.

А вот евро, наоборот, за день немного просел. 26 августа 1 евро можно будет купить за 32,4 гривны, хотя днем ранее его продавали по 32,46 гривны за евро.

Немного просел и российский рубль. В среду 10 рублей можно будет купить за 3,66 гривен.

Ранее мы писали, что экономические эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию гривны. Подорожание валюты связывают с традиционным спросом на нее осенью. Правда, эксперты считают, что проседание гривны по отношению к доллару будет ситуативным.

Тем временем, в НБУ собираются изменить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. Отмечается, что НБУ хочет установить новые требования к участникам платежного рынка, которые затрагивают развитие системы защиты информации и кибербезопасности. Это поможет обнаружить кибератаки, которые снижают надежность функционирования платежных систем.

Напомним, что доллар уйдет вверх, новый курс ударит по кошелькам украинцев: что будет с валютой на неделе и осенью.

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