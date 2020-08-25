Які цифри ми побачимо в обмінниках

Стало відомо, що буде з курсом долара в Україні на поточному тижні і на початку осені

Подібний прогноз озвучила фінансовий аналітик Євгенія Ахтирко, передають Українські Новини.

Зокрема, експерт спрогнозувала подальшу девальвацію гривні.

За її словами, курс долара на початку осені піде вгору, і це пов'язано з традиційним зростанням попиту населення на валюту.

Однак, як стверджує Євгенія Ахтирко, різкий обвал гривні по відношенню до долара буде ситуативним.

«З початку серпня ми спостерігаємо корекційний тренд по зміцненню курсу після його досить стрімкої девальвації в липні. Протягом серпня Нацбанк активно викуповує валюту на міжбанку, не даючи курсу зміцнюватися занадто швидко. Можлива ситуація, коли за підсумком торгового дня попит на валюту (включаючи покупку валюти Нацбаком) може виявитися вище пропозиції, в результаті чого курс зростає», — попередила українців фінансовий аналітик.

«На даний момент ми очікуємо, що восени і до кінця року девальваційний тренд стане більш вираженим під впливом традиційного зростання попиту на валюту в цю пору року», — додала Ахтирко, озвучуючи свій валютний прогноз на початок осені.

Інші експерти стверджують, що на поточному тижні можливе зміцнення гривні.

"Тиждень післясвятковий, короткий, до того ж кінець місяця, кінець літа. Ділова активність, як правило, починається з середини вересня. Тому і Долар може подешевшати в решту літніх днів ще на 10-15 копійок. Тобто курс очікується в коридорі 27,40 - 27,60 грн/долар", - спрогнозував Олександр Охріменко в коментарі Сьогодні.

Аналогічний прогноз видав і інший аналітик Олег Пендзин. Він, зокрема, очікує курс долара на тижні в діапазоні 27,40-27,80 грн/$.

"На курс на поточному тижні впливатимуть два протилежні чинники. Кінець місяця, підприємства закривають бюджетні платежі, при необхідності здають валюту, щоб купити гривню. Цей фактор збільшує пропозицію валюти на міжбанку і штовхає курс долара вниз. Другий фактор-відшкодування ПДВ експортерам, що, навпаки, збільшує обсяги гривневої ліквідності, зростання попиту на валюту і штовхає курс долара вгору. У цій ситуації багато що залежить від активності регулятора – наскільки активно він буде викуповувати валюту в резерви", - роз'яснив експерт, озвучуючи свій валютний прогноз.

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