З 1 вересня в банках України діятимуть нові тарифи

Як передає Politeka.net, прес-служба Набанку повідомила на офіційному сайті, як зміняться розцінки на касове обслуговування банків, а також інкасаторів. Нововведення передбачені постановою Правління держструктури.

Нацбанк скасував різницю за номіналами банкнот і монет, встановив єдиний тариф на видачу готівки – 0,4% від суми. З 1 вересня також підвищується вартість видачі гривневих купюр банкам для касового підкріплення з 0,3% до 0,5% від суми, ввів новий тариф в 0,25% за здачу надлишку готівкових коштів, які ще придатні до обігу.

У той же час, зміни не торкнулися пільг на роботу з Касами при виплаті пенсій, субсидій та соціальної допомоги, якщо такі операції проводяться через підприємства зв'язку, а також виплату готівки бюджетним установам, переведеним на обслуговування в казначейську службу. Зношені та пошкоджені гроші, як і раніше, будуть обмінювати на нові безкоштовно і без обмежень.

Як йдеться у повідомленні, зміна тарифів необхідна для розвитку делегованої моделі організації готівкового обігу, обігу готівкових коштів у Гривнях на міжбанківському ринку. Крім того, нові правила стимулюватимуть банки до самостійного перерозподілу валюти всередині мережі, між банками та уповноваженими, не допускаючи зустрічного перевезення грошей. Відзначається, що банки зобов'язані забезпечувати клієнтів готівкою на договірних підставах.

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