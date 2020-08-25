Знаменита українська співачка Настя Каменських з'явилася на концерті до Дня Незалежності в блискучому костюмі "рожевої зебри" з блискітками

Цього разу в разедле Сторі в соціальній мережі Instagram Настя опублікувала відеозвіт з концерту, що пройшов увечері. На показаних кадрах видно, як Каменських позує в латексному вбранні з принтом у вигляді зебри. Він максимально ефективно підкреслює значні принади красуні, а також її фігуру, показуючи Настю навіть в невигідних ракурсах.

Не секрет, що до карантину графік Насті став дуже насиченим, тому для кожного концерту їй доводилося вкладатися по повній програмі. Зараз же, щоб продовжувати підігрівати інтерес до своїх виступів, Каменських змінила імідж і показала себе у всій красі. Через відсутність гастролей і виступів, Настя рідко епатує публіку.

На показаних кадрах Настя позувала в незвичайному костюмі, доверху вкритому блискітками і з легкою укладанням на пишному волоссі. Латекс підкреслив фігуру зірки, показуючи, що вона не така худа, як здається на фото в Instagram. Втім, свої недоліки Настя вигідно приховує. Одягнувшись в незвичайну шубу з "конфеті" Каменських виконала одну зі своїх найпопулярніших пісень.

Зазначимо, Настя виступила на концерті з нагоди 15-річчя програми «Світське життя». На новому відео артистка показала, як виконує свій хіт Elefante.

Для виступу Каменських вибрала відповідний пісні зухвалий наряд. На ній був стильний чорний комбінезон з вельми оригінальним декором у вигляді прозорих вставок на ногах і стегнах. Облягаючий наряд з глибоким декольте так і приковував погляд до пишних форм співачки. Образ Каменських доповнила зачіска у вигляді високого хвоста і яскравий макіяж.

На кадрах зірка демонструє свою майстерність, дражнячи шанувальників жаркими рухами в компанії своєї підтанцьовки.

"Жаркий вечір видався. Відсвяткували 15-річчя "Світського життя» з Катею Осадчою і зловили запальні #Elefante vibes", - підписала відео Настя.

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