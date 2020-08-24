Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, как веселилась на пляже

На фан-страницах звезды, а также в ее профиле в Инстаграм есть множество кадров из отдыха. Анастасия любит показывать себя в самых жарких образах, демонстрировать смелые бикини и восхищать формами, которыми очень гордится.

На предствленном кадре Анастасии удалось сразить сеть стильным купальником, едва прикрывающим ее достоинства и соблазнительно спадающим с ее плеч. При этом Квитко в очередной раз сделала акцент на упругих ягодицах, выставив те напоказ и обернувшись спиной к камере.

Как известно, Квтко гордится фигурой, которая далека от совершества и даже отказывается худеть, чтобы соответствовать модельным стандартам.

«просто роскошная девушка», «Не выдержал напряжения, что за купальник», «Ваше желание для меня закон», «Боже мой, я хотел бы быть песком» «Я просто хочу, чтобы ты посмотрела на меня», «Сияющая, как приятно видеть тебя такой очаровательной😘🌹», «Симпатичный топ, создана искушать», «Я хотел бы такой, но спереди…», «Твоя за*ница – удовольствие», «Ты очень прекрасна ..», - пишут фанаты.

Ранее мы писали, что Анастасия славится своей любовью к пикантным и даже провокативным фотосессиям. Девушка не только не боится демонстрировать свои достоинства, но еще и срадостью это делает, раздеваясь на камеру.

Модель, которая рекламирует белье и купальники, показала загорелое тело на съемках. Причем примерила Квитко лишь "остатки" от маечки - едва заметные полоски ткани на груди и плечах не смогли скрыть довольно пышные формы знаменитости. Девушка специально прогнулась боконом перед объективом, чтобы скрыть пикантные части тела. Впрочем, лишнее скрыть не удалось бы скрыть и так - белья на Анастасии фактически не видно.

«Oooooooohhhhhh😨😨», «Роскошные формы», «Слишком жарко описывать! Прогиб засчитан 🔥🔥😍», «Вот это да», «Что это за пляж ?!», «Горячая, люблю тебя», «Ты самая горячая модель на свете❤», «формы почётные и сама красотка и талия что надо ... но сзади ужас», «Ой, ты за секси🔥😬🙃👀», «Горячий вид🔥🙌🏼», «Эй, почему ты прячешь это, покажи эту дыню», - пишут пользователи.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов