Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, соблазнила формами на яхте

Звезда прокатилась с ветерком, не забыв записать видео-селфи, пишет Politeka.net. Известно, что красотка никогда не упускает подобной возможности и показывает свои роскошные формы.

Звезда предстала в соблазнительном мини-бикини, которое натянулось на огромной груди. Толстые бретельки впились в тело из-за тяжести прелестей.

Тонкая бретелька между двумя лоскутками ткани придавала некой пикантности образу.

Красотка позировала в крупных очках и смотрела в камеру сквозь них. Также она улыбалась, как заводная лапочка.

Звезда распустила волосы, которые моментально развеял ветер.

Селфи получились очень горячими, благодаря формам и игривому настроению звезды. К сожалению, кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, звезде написали массу приятных сообщений в личной переписке.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в коротком белом платьице на тонюсеньких бретельках. Большой бюст "развалился" под тканью с рюшами.

Огромное декольте сделало образ невероятно пикантным. Нельзя не заметить, как груди были слишком велики для столь огромного выреза.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко примерила белое бикини с леопардовым принтом, сделав ее образ довольно оригинальным.

Бикини было на размер меньше, чтобы подчеркнуть грудь, которая не смогла поместиться в тесный лиф. Также нельзя не обратить внимания на тонкую талию, на которой едва заметны тонкие лямочки нижней части купальника.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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