Популярна модель 90-х Сінді Кроуфорд полонила соковитим видом поруч з Клаудією Шиффер

Архівне фото двох неймовірно популярних зірок з'явилося в Instagram у моделі. На знімку дівчата були ще зовсім молоді. Вони стояли в обтягуючих сукнях, які обтягували їх соковиті форми. Дівчата сміялися і виглядали дуже щасливими. Варто відзначити, що у Клаудії було вражаюче декольте в сукні, вона була схожа на ляльку Барбі.

"Відправляю тобі сьогодні любов на день народження, Клаудія Шиффер", - підписала фото Кроуфорд.

Як стало відомо, легендарній німецькій моделі сьогодні виповнилося 50 років. За 20 хвилин фото зібрало понад 30 тисяч лайків. У коментарях жінкам залишили масу приємних слів.

"Люблю вас! Ви-унікальні легенди модельного бізнесу! Таких, як ти, більше не буде! З Днем Народження Клаудіа", " ці ранні фото занадто милі. Скільки років тут було Клаудії", "з днем народження королева!", "Культові красуні з дивовижними серцями! Унікальні", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сінді показала себе і подружок в Парижі. Красуня позувала в сукні вище коліна. Поруч можна побачити дві дівчини, які постали в спокусливих сукнях. Красуні не соромилися показати свої груди, поки позували перед об'єктивом камери.

Нагадаємо, що дочка Сінді Кроуфорд знялася топлес для модного журналу, видно все:"Переплюнула навіть мати".

Як повідомляла Politeka, дочка Сінді Кроуфорд побешкетувала з другом на ліжку, відкривши сорочку: "занадто красиві для цього світу".

Також Politeka писала, що дочка Сінді Кроуфорд повністю роздяглася заради пікантної фотосесії: з одягу тільки ботфорти.