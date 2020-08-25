Російський шоумен і зірка "Comedy Club" Гарік Харламов вирішив розвіятися після розлучення з Христиною Асмус

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував нове фото з відпустки на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На знімку крупним планом відображено бородате обличчя артиста, прикрашене сонцезахисними окулярами. Туристичний образ довершила бейсболка і чорна футболка.

Гарік Харламов зробив селфі на тлі зелених гір і красивого неба. Видно також торгові намети з сувенірами і гуляють людей. Судячи з напису, гуморист влаштував собі відпочинок на російському курорті. В описі він пожартував, що нікуди не поїхав, а просто купив собі круті фотошпалери.

Користувачі соціальної мережі висловили свою думку в коментарях:

"Гарікус Харламус в подорожах новий комедійний блокбастер цього літа"; " навіть тінь є. Дуже реалістично"; " ти на відпочинку, нас не проведеш 🗿"; " такий пикою зіпсував такі фото шпалери 😂"; " схуд батенька))))"; " дружину давай нову шукай, народ переживає!"; "Подумала: Нагієв погладшав))"; "Джейсон Борн .. вже не той)))))"; "що за дідусь з шпалерами тут 🤡"; "на мою Гарік схуд на обличчя..."; "Вираз фізіонімії - коли тебе кинула навіть Асмус🙈 😂 😂"; "На Пірожкова схожий на цьому фото 😂 Артур, чи ти це?!))".

Раніше стало відомо, що Христина Асмус теж виїхала з Москви в Російський горо-курорт Геленжик. Там вона буде зніматися в новому проекті з Іваном Охлобистіним і Тимуром Родрігесом.

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