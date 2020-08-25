Оля Полякова вразила запальним виступом у білій міні-сукні

Популярна українська співачка поділилася новим відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Полякова приєдналася до зірок, які виступили на концерті з нагоди 15-річчя популярної української програми «Світське життя». На новому відео Оля показала, як запалює під свою відому пісню «Ей, секундочку».

Для виступу зірка вибрала стильний образ блондинки в білому. На ній було коротке плаття з глибоким декольте і спідницею, яка розліталася на всі боки під час запального танцю. Довгі білі локони і яскрава червона помада ідеально доповнили образ зірки. Вона щосили веселилася на сцені в компанії своєї підтанцьовки з гарячими хлопцями і дівчатами.

Шанувальники співачки по достоїнству оцінили її виступ.

"Як завжди на висоті обожнюємо Ваші пісні", "крутий концерт і ваш виступ", "вона чудова!", "Олечка я тебе обожнюю. Ти прекрасна співачка даєш жару на сцені. А настрій просто супер піднімається як тільки чую твій голос", "просто божественно", "шалено красива і талановита, обожнюю вас Оля", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Полякова розповіла про поповнення і поділилася кадрами своїх малюків.

Вона опублікувала кілька домашніх роликів на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. як виявилося, в господарстві у знаменитості і її сім'ї народилися кілька козенят, з якими вона з радістю попустувала у дворі. Особливо до Олі прив'язався один маленький козлик, який почав буквально переслідувати її.

"Дивіться, Він до мене прийшов, і не відходить - напевно, я пахну козою", - пожартувала Полякова.

Нагадавши, Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.

Як повідомляла Politeka, розкута Полякова в купальнику вразила значними формами.

Також Politeka писала, що Полякова з декольте нарозхрист засвітила груди перед другом.