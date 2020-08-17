Украинская певица Оля Полякова рассказала о пополнении и поделилась кадрами своих малышей

Она опубликовала несколько домашних роликов на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Как оказалось, в хозяйстве у знаменитости и ее семьи родились несколько козлят, с которыми она с радостью порезвилась во дворе. Особенно к Оле привязался один маленький козлик, который начал буквально преследовать ее.

"Смотрите, он ко мне пришел, и не отходит - наверное, я пахну козой", - пошутила Полякова.

На одном из фрагментов певица без стыда посветила своим пышным бюстом в рубашке с короткими рукавами. Ольга не застегнула все пуговицы, а любознательный козленок улучил момент и тут же сунул мордочку в декольте, где заинтересовался черным бюстгальтером. Звезда восприняла такое поведение с юмором и заявила: "А вот и кормление грудью".

Вскоре Ольга Полякова вместе с младшей дочерью Алисой выбрали клички для всех домашних питомцев. В это время козлята активно исследовали мир и даже покусали певицу за ноги. После этого знаменитость покормила малышей молоком из бутылочки и, видимо, осталась довольна собой. К сожалению, пользователи социальной сети не смогли разделить с Олей эмоции и прокомментировать кадры, ведь они появились только в сториз.

Напомним, что роскошная Полякова сверкнула сладкими местами в корсете и сеточке: Леди Гага позавидовала бы.

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