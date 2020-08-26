Представниці шоубізнесу, незважаючи на карантин, примудрилися цього літа не тільки шикарно відпочити, але й порадувати шанувальників гарячими фото в бікіні

Politeka.net вирішила зібрати ТОП найбільш розпусних курортних нарядів, в яких знаменитості хизувалися цього літа. Зірки без докорів сумління виставляли пікантні кадри в своїх Instagram-блогах, викликаючи дикий захват і не менш дику заздрість.

Зокрема, співачка Настя Каменських розбурхала видом в чорному бікіні з незвичайною обробкою з "локшини". Засмагла красуня з вологим волоссям позувала на тлі води, натягнувши плавки до межі. Настю сфотографували знизу: ракурс не вразить хіба що сліпого.

"Пішла я поприсідаю........ 🤣 Настя, ти Богиня мотивації! Спасибі!"; "Вауууу Настя яка ви красива"; " ікона😍 🤤"; "Прекрасна ❤ ️ тигриця😂"; "фігура супер🔥", - відреагували користувачі.

Колега Каменських по сцені Світлана Лобода запаморочила голову, в свою чергу, спокусливим чорно-білим бікіні і солом'яним капелюшком. Зірка продемонструвала прекрасне підтягнуте тіло крупним планом: видно кожен вигин. Лобода грайливо вхопилася за зав'язочки, небезпечно подражнивши публіку.

"Богиня"; "найкрасивіша 🔥❤️❤️"; "Гарячий образ"; "Смикни за мотузочки 🤭 🤭"; "Ви дуже красива жінка!!! 🌹"; "Світлана Сергіївна вогонь🔥"; "як це ви закордон вибралися? 😮 ", - Лободу засипали компліментами в коментарях.

Солістка групи MARUV Анна Корсун не відстала від колеги і козирнула в Instagram гарячим кадром в чорному монокіні з незвичайними вирізами і шнурівкою. Дівчина позувала на білому диванчику, облаштувавшись на пляжі. Співачка встала на коліна, широко розставивши ноги і злегка подалася назад, поставивши руку на пояс.

"Покажи свою солоденьку кицьку"; "Супер фото і супер купальник🔥";

"Карколомне фото і фігура🔥"; "хоч би прикрилася парео!"; "Ооо крихітко ти вогонь🔥"; "як завжди шикарна🙏 😍", - відгукнулися в коментарях користувачі.

Ще одна зірка Оля Полякова блиснула стрункою фігурою і довжелезними ногами в купальнику забарвлення американського прапора. Співачка позувала на газоні, вставши навшпиньки.

"Фігура для твоїх років не погана, але навіщо постійно вставати навшпиньки. Ноги адже і так довгі"; "Оля, а у вас є якийсь одяг, крім трусів і ліфона?"; "Це скільки треба в спортзал ходити, щоб так виглядати. Красуня🔥"; " Ох, Оля молодчина, і фізкультура на вищому рівні!🤗", - відреагували коментуючі.

А ось спокуслива співачка Аліна Гросу вразила пишними формами в чорному бікіні, верх якого найкращим чином підкреслив її найвидатнішу частину тіла. Красуня постала в дерев'яному будиночку прямо на пляжі в інтригуючій позі.

"Пам'ятаю малятком, а тепер така сексі)"; "як таке взагалі можна було створити? Ідеал краси, просто еталон. 💪 "; "Фігурка точена! Розумничка!"; "Ваууу ось це ж*па 😻", - поспішили прокоментувати фанати зірки.

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