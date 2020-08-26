Представительницы шоубизнеса, несмотря на карантин, умудрились этим летом не только шикарно отдохнуть, но и порадовать поклонников горячими фото в бикини

Politeka.net решила собрать ТОП самых развратных курортных нарядов, в которых знаменитости щеголяли этим летом. Звезды без зазрения совести выставляли пикантные кадры в своих Инстаграм-блогах, вызывая дикий восторг и не менее дикую зависть.

В частности, певица Настя Каменских взбудоражила видом в черном бикини с необычной отделкой из "лапши". Загорелая красотка с влажными волосами позировала на фоне воды, натянув плавки до предела. Настю сфотографировали снизу: ракурс не впечатлит разве что слепого.

"Пошла я поприседаю........ 🤣 Настя, ты Богиня мотивации! Спасибо!"; "Вауууу Настя какая вы красивая"; "Икона😍🤤"; "Прекрасная ❤️ тигрица😂"; "Фигура супер🔥", - отреагировали пользователи.

Коллега Каменских по сцене Светлана Лобода вскружила голову, в свою очередь, соблазнительным черно-белым бикини и соломенной шляпкой. Звезда продемонстрировала прекрасное подтянутое тело крупным планом: виден каждый изгиб. Лобода игриво ухватилась за завязочки, опасно подразнив публику.

"Богиня"; "Самая красивая 🔥❤️❤️"; "Горячий образ"; "Дерни за веревочки 🤭🤭"; "Вы очень красивая женщина!!! 🌹"; "Светлана Сергеевна огонь🔥"; "Как это вы заграницу выбрались? 😮", - Лободу засыпали комплиментами в комментариях.

Солистка группы MARUV Анна Корсун не отстала от коллеги и козырнула в Инстаграм горячим кадром в черном монокини с необычными вырезами и шнуровкой. Девушка позировала на белом диванчике, обустроившись на пляже. Певица встала на колени, широко расставив ноги и слегка подалась назад, поставив руку на пояс.

"Покажи свою солоденьку кицьку"; "Супер фото и супер купальник🔥";

"Сногсшибательное фото и фигура🔥"; "хоть бы прикрылась парео!"; "ООО малышка ты огонь🔥"; "Как всегда шикарная 🙏😍", - отозвались в комментариях пользователи.

Еще одна звезда Оля Полякова блеснула стройной фигурой и длиннющими ногами в купальнике расцвета американского флага. Певица позировала на газоне, встав на цыпочки.

"Фигура для твоих лет не плохая, но зачем постоянно вставать на цыпочки. Ноги ведь и так длинные"; "Оля, а у вас есть какая нибудь одежда, кроме трусов и лифона?"; "Это сколько надо в спортзал ходить, чтоб так выглядять. Красотка🔥"; "Ох, Оля молодчина, и физкультура на высшем уровне!🤗", - отреагировали комментирущие.

А вот соблазнительная певица Алина Гросу впечатила пышными формами в черном бикини, верх которого наилучшим образом подчеркнул ее самую выдающуюся часть тела. Красотка предстала в деревянном домике прямо на пляже в интригующей позе.

"Помню малышкой, а теперь такая секси)"; "Как такое вообще можно было создать? Идеал красоты, просто эталон. 💪"; "Фигурка точёная! Умничка!"; "Ваууу вот это ж*па 😻", - поспешили прокомментировать фанаты звезды.

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